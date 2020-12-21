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Мнения     21.12.2020 09:26

Россияне назвали желаемый размер пенсии

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Теги:  пенсии  опрос 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Большинство россиян хотели бы получать пенсию в диапазоне от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, сообщает РИА Новости.

По данным опроса 46,6% респондентов хотели бы получать пенсию в 45 тысяч рублей, соответствующую средней зарплате по стране. Еще 29,1% опрошенных согласны на пенсию в 30 тысяч рублей. 22,1% участников опроса заявили, что для нормальной жизни в старости им необходима пенсию больше 45 тысяч рублей в месяц. В тоже время 1% опрошенных считает, что им хватит пенсии в 25 тысяч рублей.

В Москве запросы у населения выше, пенсию в 45 тысяч рублей хотели бы получать 44% респондентов, в тоже время еще 38,5% считают, что пенсия должна быть больше 45 тысяч рублей.

При этом, более половины опрошенных (52,3%) рассказали, что получают или планируют получать пенсию в 15 тысяч рублей. Еще 20% рассчитывают получать до 30 тысяч рублей, 4,3% - до 45 тысяч рублей, еще 4,3% - более 45 тысяч.


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Теги: 
пенсии  опрос 

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