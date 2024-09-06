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Мнения     14.10.2024 11:20

Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране

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Теги:  Россия  мигранты  мнение 

14 октября — Mossovetinfo.ru — Большинство граждан России высказали мнение, что в регионах проживает слишком много мигрантов, — по данным опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% граждан считают большим наплыв трудовых мигрантов в страну. За год доля давших такой ответ выросла на 21 процентный пункт. Об этом сообщил РБК.

Около 12% опрошенных назвали число мигрантов в стране адекватным. Примерно 4% респондентов выразили мнение, что количество иностранцев можно увеличить.

Порядка 58% опрошенных отметили, что мигрантов часто нанимают на места, которые не подходят для местных жителей. При этом менее 40% россиян были бы готовы занять места работающих иностранцев. По мнению 59% респондентов, труд иностранцев обходится работодателям дешевле.

Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД, сделать ее самостоятельной структурой, подчиненной напрямую Президенту РФ. Об этом лидер Справедливой России Сергей Миронов сказал в сентябре на Всероссийской пресс-конференцию по проблемам миграционной политики.

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Теги: 
Россия  мигранты  мнение 

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