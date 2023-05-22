Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — глава МО Вучевич

31 мая — Mossovetinfo.ru — Сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире TV Prva предупредил о риске начала вооружённого конфликта в республике Косово — Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан, — заявил в среду Вучевич .



"Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад. Эти обстоятельства действительно были бы не только "красной тревогой", но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки", - сказал глава оборонного ведомства.



"Напряжённость максимальная, индикатор находится в красной зоне напряжённости, прежде всего среди сербов, которые напрямую под угрозой террористических актов режима Альбина Курти", — сказал Вучевич.



Также, по мнению сербского министра обороны, Сербию могут просто втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором".