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Мнения     31.05.2023 10:30

Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — глава МО Вучевич

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Теги:  Сербия  Косово  конфликт  армия  Вучевич  мнение  заявление 

31 мая — Mossovetinfo.ru — Сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире TV Prva предупредил о риске начала вооружённого конфликта в республике Косово — Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан, — заявил в среду Вучевич .

"Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад. Эти обстоятельства действительно были бы не только "красной тревогой", но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки", - сказал глава оборонного ведомства.

"Напряжённость максимальная, индикатор находится в красной зоне напряжённости, прежде всего среди сербов, которые напрямую под угрозой террористических актов режима Альбина Курти", — сказал Вучевич.

Также, по мнению сербского министра обороны, Сербию могут просто втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором".

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Теги: 
Сербия  Косово  конфликт  армия  Вучевич  мнение  заявление 

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