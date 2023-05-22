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Мнения
31.05.2023, 10:30
Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — глава МО Вучевич
31 мая — Mossovetinfo.ru — Сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире TV Prva предупредил о риске начала вооружённо...
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Мнения
23.05.2023, 19:13
Дерипаска: около 250 региональных американских банков не переживут начавшийся кризис
23 мая — Mossovetinfo.ru — Около 250 региональных американских банков не смогут пережить в ближайшие месяцы начавшийс...
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Мнения
22.05.2023, 08:20
У данных о ранении Главкома ВСУ Залужного серьезное подтверждение - РИА Новости
22 мая — Mossovetinfo.ru — Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по ук...