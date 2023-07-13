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Мнения     08.08.2023 07:52

Сергей Миронов: Необходим кардинальный пересмотр избирательного законодательства

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Теги:  избирательное законодательство  монополизм  ер  муниципальный фильтр  власть  общество  Миронов  мнение  Справедливая Россия  СЗРП 

8 августа — Mossovetinfo.ru — Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной думе РФ, лидер партии Сергей Миронов Отмечает, что "избирательное законодательство в нашей стране, наверное, одно из самых гибких в мире, оно меняется с завидной частотой. Проблема в том, что «изгибается» это законодательство только в пользу одной партии".

"Все законодательные изменения последних десятилетий служат исключительно укреплению монополизма «Единой России»", - подчеркивает Миронов в материале "карт бланш", опубликованном "Независимой газетой".

"Ограничений и допущений единороссы напринимали столько, что они уже противоречат друг другу, тем более что бьют всегда только в одни ворота", - также отмечает Миронов.

Миронов отмечает, что "в худших традициях КПСС" "в последнее время позиции думского большинства все чаще подыгрывает и ЦИК", "До такой степени, что объективное наблюдение там (в комиссиях, на участках - ред.) вообще вряд ли возможно".

"При такой законодательной базе сомневаться в «успехах» ЕР на предстоящих выборах, к сожалению, не приходится", - подчеркивает глава справедливороссов.

Миронов пишет "о необходимости разработки нового избирательного кодекса", о чем несколько лет назад заявлял и ЦИК.

"Главное, что этот кодекс должен служить не интересам одной силы, а возрождению всей партийно-политической системы РФ. Ключевые изменения, которые необходимы в законодательстве:
– возвращение прямых выборов мэров;
– отмена муниципального фильтра для парламентских партий на выборах губернаторов;
– возможность создавать избирательные блоки и объединения;
– перенос единого дня голосования на более удобное для избирателей время, как минимум на октябрь;
– отмена многодневных выборов, единый день голосования должен проходить в один день;
– полная отмена досрочного и надомного голосования;
– возвращение к смешанной системе на выборах в заксобрания всех уровней, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, половина – по одномандатным округам;
– максимальная конкретизация и прозрачность всех процедур ДЭГ, в том числе механизма наблюдения и проверки голосов;
– снятие всех принятых ограничений по наблюдению и контролю за выборами".

Все эти инициативы фракция «Справедливая Россия – За правду» неоднократно вносила в Госдуму. По отдельным вопросам, например сокращению партсписков на выборах депутатов, я обращался напрямую к президенту. Мы будем вносить законопроекты вновь, - отмечает Миронов.

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Теги: 
избирательное законодательство  монополизм  ер  муниципальный фильтр  власть  общество  Миронов  мнение  Справедливая Россия  СЗРП 

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