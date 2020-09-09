Сергей Миронов: снятие с выборов кандидатов от СР в Калининградской области противоречит действующему законодательству

9 сентября. Mossovetinfo.ru - Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов считает, что судебные решения, по которым были отменены решения о регистрации четырех кандидатов в депутаты Окружного Совета депутатов муниципального образования "Ладушкинский городской округ" Калининградской области и списка кандидатов в депутаты Окружного Совета депутатов муниципального образования "Зеленоградский городской округ", не основаны на действующем законодательстве Российской Федерации.Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.



Напомним, что в Калининградском областном суде состоялись заседания по рассмотрению апелляционных жалоб. Областной суд признал незаконными решения о регистрации четырех кандидатов в депутаты Окружного Совета депутатов муниципального образования "Ладушкинский городской округ" Калининградской области и списка кандидатов в депутаты Окружного Совета депутатов муниципального образования "Зеленоградский городской округ".



Как следует из исковых заявлений, оппоненты увидели нарушение закона в выдвижении кандидатов Конференциями РО СР при наличии на территории действующих местных отделений партии.



"Указанные судебные решения о недопустимости выдвижения кандидатов Конференциями региональных отделений партии, при наличии на соответствующей территории местного отделения партии не основаны на действующем законодательстве РФ, неправильно применены нормы Устава Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Выводы судов по данным решениям ломают сложившуюся годами как практику выдвижения кандидатов, так и судебную практику", – прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.



Региональным отделением партии и кандидатами подготовлены и поданы в суд кассационные жалобы.