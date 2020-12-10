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Мнения     10.12.2020 12:35

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  оценка 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве вероятно вошла в фазу стабилизации, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

Горелов отметил, что суточные показатели заболеваемости значения не имеют, ключевым показателем является индекс распространения. В Москве он составляет 0,87. Когда этот показатель опустится ниже 0,7, возможны некоторые послабления введенных ограничений.

Также Горелов заявил, что в других регионах России ситуация с коронавирусом отстает от Москвы на 2-3 недели.

Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал два варианта развития ситуации с коронавирусом в январе.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  оценка 

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