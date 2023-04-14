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Мнения     19.04.2023 07:30

Следующие недели и месяцы будут критичными для Украины - Белый дом

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Теги:  Украина  спецоперация  СВО  Белый дом  Вашингтон  мнение  помощь 

19 апреля. Mossovetinfo.ru - Следующие недели и месяцы будут критичными для Украины, Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал Кирби.

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Теги: 
Украина  спецоперация  СВО  Белый дом  Вашингтон  мнение  помощь 

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