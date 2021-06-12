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Мнения     12.06.2021 15:04

Собянин: мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  COVID-19 

12 июня. Mossovetinfo.ru — За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве резко осложнилась. Об этом заявил на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.
Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.
Не реагировать на такую ситуацию нельзя.

Поэтому мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

И, пожалуй, главное. По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо, если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса», - написал мэр Москвы.

В связи с этим в Москве вводятся новые ограничения, а неделя с 15 июня объявлена нерабочей.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  COVID-19 

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