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Собянин: Россия - не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций
27 мая. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в четверг, 26 мая, на суперфинале конкурса «Лидеры России» ...
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27.04.2022, 14:50
Кудрин: в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации
27 апреля, Mossovetinfo.ru - «В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м с...
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19.04.2022, 01:30
New York Times верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины
19 апреля. Mossovetinfo.ru - Украинские войска могли применить запрещённые кассетные боеприпасы при обстреле села Гу...