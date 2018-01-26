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Мнения     26.01.2018 10:28

Сорос: биткойн - это не валюта, это - спекуляция

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Теги:  Сорос  биткойн  криптовалюта  мнение  спекуляция  Давос 

26 января. Mossovetinfo.ru – Американский миллиардер Джордж Сорос полагает, что биткойн - это не валюта, это – спекуляция и вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно. Об этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg, сообщает ТАСС

«Биткойн - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день», - пояснил Сорос.

«Это спекуляция, в основе которой ложные представления», - добавил миллиардер.

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Теги: 
Сорос  биткойн  криптовалюта  мнение  спекуляция  Давос 

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