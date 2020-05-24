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Мнения     24.05.2020 16:47

Спикер Госдумы РФ Володин обвинил США в попытках ослабить и развалить Россию

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Теги:  Володин  Госдума  мнение  США  демократия  СМИ 
Автор:  Вячеслав Володин

24 мая. - Mossovetinfo.ru - По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина,  – "США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств",  "попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются, но это говорит только об усилении позиции России, а не наоборот", "многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и Госдеп США, чтобы разрушить родную для них страну".

Зеявление председателя Госдумы В.Володина о внешней и внутренней политике и о том, что "наше преимущество – это наш Президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать", разместила пресс-служба Госдумы на сайте парламента РФ.

Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.
"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию Президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их", — заявил Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что "США не нужна сильная Россия. Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались", — заявил мнению председателя Государственной Думы 24 мая 2020 года.

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Теги: 
Володин  Госдума  мнение  США  демократия  СМИ 

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