Спикер Госдумы РФ Володин обвинил США в попытках ослабить и развалить Россию

24 мая. - Mossovetinfo.ru - По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, – "США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств", "попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются, но это говорит только об усилении позиции России, а не наоборот", "многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и Госдеп США, чтобы разрушить родную для них страну".



Зеявление председателя Госдумы В.Володина о внешней и внутренней политике и о том, что "наше преимущество – это наш Президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать", разместила пресс-служба Госдумы на сайте парламента РФ.



Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.

"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию Президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их", — заявил Вячеслав Володин.



Он также подчеркнул, что "США не нужна сильная Россия. Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались", — заявил мнению председателя Государственной Думы 24 мая 2020 года.