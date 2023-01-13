Спикер Госдумы Володин предлагает конфискацию имущества за дискредитацию ВС

13 января, Mossovetinfo.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять "закон для негодяев", который позволял бы конфисковывать по решению суда имущество у тех, кто покинул Россию, но позволяет себе оскорблять страну, ее граждан и армию, а также открыто поддерживает нацистов.



"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране", — написал он в Telegram-канале. Так, отметил спикер Госдумы, они сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и в целом чувствуют безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. По словам Володина, цель этих людей — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом.



Конфискация их имущества станет эффективной мерой правового воздействия и позволит компенсировать нанесенный ущерб. «Но совести им это, конечно, не вернет», — добавил Володин. При этом такую меру, как и другие меры уголовного наказания, можно было бы применять только при установлении судом вины этих лиц, подчеркнул он.