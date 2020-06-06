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Мнения     06.06.2020 22:05

Страх COVID-19 снижает иммунитет от коронавируса - доктор Мясников

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Теги:  коронавирус  страх  иммунитет  COVID-19  Мясников  рекомендации  вакцина 

6 июня. Mossovetinfo.ru - Глава информационного штаба России по борьбе с коронавирусом Александр Мясников полагает, что страх заболеть коронавирусной инфекцией снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения COVID-19. Также он сообщил, что из-за отсутствия вакцины надеяться можно только на собственный иммунитет. Об этом он сказал во время "субботнего телеприема" в авторской программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". 

«Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета... Я вам как медик скажу: когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — сказал Мясников.

В подтверждение такого мнения доктор привел пример эксперимента с лабораторными крысами показали, в котором запуганные грызуны болели чаще и дольше.

Мясников рассказал, что в период, когда ученые лишь работают над созданием вакцины от COVID-19, надеяться можно только на собственный иммунитет.

В то же время Мясников посоветовал носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Накануне ВОЗ пересмотрела свои предыдущие рекомендации по ношению медицинских масок

В мае представитель Всемирной организации здравоохранения в России предупредила о возможности второй волны коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  страх  иммунитет  COVID-19  Мясников  рекомендации  вакцина 

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