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Мнения
25.11.2023, 08:39
Свобода высказываний и жизнь по правде оказались важны для вдвое большей доли мигрантов, чем москвичей -- опрос
25 ноября — Mossovetinfo.ru — Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными терм...
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Мнения
06.11.2023, 22:05
Гуттериш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный с...
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Мнения
03.11.2023, 07:06
Медведев в статье в РГ предупредил о рисках столкновения Польши с Россией и Белоруссией
3 ноября — Mossovetinfo.ru — Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал аналитическую ...