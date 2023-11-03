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Мнения     25.11.2023 08:39

Свобода высказываний и жизнь по правде оказались важны для вдвое большей доли мигрантов, чем москвичей -- опрос

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Теги:  мигранты  москвичи  опрос  мнения  ценности  семья  карьера  насилие  уважение 

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными терминальными ценностями, следует из результатов опроса, представленных руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения».Об этом сообщает РБК по материалам трансляции.

Опрос показал, что для мигрантов ценностью номер один по совокупности выступает крепкая семья и хорошие дети — к важным ее отнесли почти 57% респондентов. Доля жителей Москвы и Подмосковья, назвавших эту же цель в числе важнейших, оказалась более чем в два раза ниже — 25%.

Жители столицы ставят приоритетом в жизни карьерную реализацию, следует из опроса.

Существенные расхождения у мигрантов и москвичей возникли в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих, — это назвали ценностью 35% выходцев из Центральной Азии и только 9% жителей столицы. Почти в два раза разошлись доли опрошенных, которым важно «жить по правде, совести, справедливости»: об этом сказали 27% мигрантов и 15% москвичей.

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Карта места

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Теги: 
мигранты  москвичи  опрос  мнения  ценности  семья  карьера  насилие  уважение 

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