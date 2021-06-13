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Мнения     13.06.2021 00:00

Титов: для московского общепита новые коронавирусные ограничения, как контрольный выстрел

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Теги:  Москва  коронавирус  COVID-19  ограничения  Титов  мнение 

12 июня. Mossovetinfo.ru – Новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом в Москве приведут к новым потерям в сфере общественного питания, полагает Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли», - сказал Титов в субботу в интервью ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня принял решение сделать дни с 15 по 19 июня нерабочими для того, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Также в Москве вводят новые ограничения по борьбе с коронавирусом.

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Теги: 
Москва  коронавирус  COVID-19  ограничения  Титов  мнение 

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