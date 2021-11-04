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Мнения     04.11.2021 10:00

Только 10,6% предприятий МСБ ждут помощи от государства в локдаун

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Теги:  Россия  бизнес  локдаун  помощь  мнения 

4.11.2021г. – Mossovetinfo.ru – 10,6% российских компаний «признались, что очень ждут помощи от российского правительства» в случае наступления нового локдауна, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1227 работников и руководителей МСБ. Данные опроса предоставлены ИА МОССОВЕТ.

42,3% российских компаний не ждут помощи от властей в случае наступления нового локдауна.

47,1% при этом отметили, что также не ждут мер поддержки, но обязательно ими воспользуются, если государство их предложит.

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Теги: 
Россия  бизнес  локдаун  помощь  мнения 

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