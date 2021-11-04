Только 10,6% предприятий МСБ ждут помощи от государства в локдаун

4.11.2021г. – Mossovetinfo.ru – 10,6% российских компаний «признались, что очень ждут помощи от российского правительства» в случае наступления нового локдауна, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1227 работников и руководителей МСБ. Данные опроса предоставлены ИА МОССОВЕТ.



42,3% российских компаний не ждут помощи от властей в случае наступления нового локдауна.



47,1% при этом отметили, что также не ждут мер поддержки, но обязательно ими воспользуются, если государство их предложит.