19 февраля— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил что российско-американские переговоры
высокого уровня, которые прошли в Эр-Рияде во вторник прошли очень хорошо и отметил, что после переговоров он стал гораздо увереннее в заключении сделки по конфликту в Украине. Об этом сообщил пресс-пул президента, который выступил во вторник перед журналистами в своей частной резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида) и СМИ.
«Я думаю, у меня есть возможность положить конец этому конфликту», — сказал Трамп.
Трамп заявил, что разочарован недовольством Киева переговорами между РФ и США и отметил, что украинцы должны были начать переговоры намного раньше, что Киев мог заключить сделку, все уладить с Россией три года назад, что конфликт в Украине можно было завершить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» еще несколько лет назад, что россияне не хотели разрушать Киев – если бы они хотели, они бы это сделали.
«Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этому конфликту, и я думаю, что всё идёт хорошо. Но сегодня я услышал: «Ну что ж, нас не пригласили». Что ж, вы там уже три года. Вы должны были закончить это через три года. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку», — заявил Трамп об Украине.
Также Трамп сказал, что Украина должна провести выборы если Киев хочет места за столом переговоров по урегулированию конфликта, он также обратил внимание на непопулярность Владимира Зеленского. «Это не дело России, это то, что исходит от меня и от многих других стран», — подчеркнул президент США, сообщает агентство Reuters.
«Мы имеем дело с ситуацией, когда на Украине не было выборов, когда (...) военное положение на Украине. Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на масштабную демонтажную площадку», - приводит слова Трампа ТАСС.
В то же время Трамп заявил, что не будет выступать против европейцев, если они захотят отправить миротворческие войска на Украину и отверг опасения Украины в связи с якобы её отстранением от переговоров между делегациями США и России, которые состоялись в Саудовской Аравии во вторник.
Трамп коротко сказал, что есть вероятность что его встреча с Путиным может пройти до конца февраля. Ранее в качестве возможного места проведения переговоров Путина и Трампа называлась Саудовская Аравия.