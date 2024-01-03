ЦИК: Умершие люди "поставили" подписи за Надеждина и Малинковича

2 февраля — Mossovetinfo.ru — Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в подписных листах, которые сдали Борис Надеждин («Гражданская инициатива») и Сергей Малинкович («Коммунисты России») для выдвижения в кандидаты на президентские выборы, ЦИК обнаружил ошибки, вызывающие удивление. Булаев сообщил, что комиссия приглашает Надеждина и Малинковича посетить ЦИК 5 февраля, чтобы представить им результаты проверочных процедур и протоколы о выявленных в ходе проверки нарушениях.



«Такая большая работа, как сбор 100 тысяч подписей, никогда не идет без ошибок», — отметил зампред ЦИК. Но в то же время некоторые ошибки, по его словам, вызывают удивление. «Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток, людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — добавил Булаев, как следует из видеотрансляции с заседания ЦИК.



Зампред ЦИКа подчеркнул, что комиссия не допускает никаких субъективных оценок при проверке подписей. Глава ЦИКа Элла Памфилова в ходе заседания заявила, что комиссия планирует огласить решение о допуске оставшихся кандидатов к президентским выборам 7 февраля.



31 января Надеждин и его команда сдали в Центризбирком 105 тысяч подписей, собранных по всей России.



Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).