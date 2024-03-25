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Мнения     30.03.2024 09:57

Туск: в Европе началась предвоенная эпоха

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Теги:  Туск  Европа  война  сценарии  мнение 

30 марта — Mossovetinfo.ru —— Европа вступает в «предвоенную эпоху» впервые с 1945 года, заявил премьер Польши Дональд Туск в интервью испанской газете El País.

«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам нужно морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живём в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю, с каждым днём это всё очевиднее», — сказал премьер-министр.

По мнению политика, у стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться.

«Возможно, придется думать о войне на Украине в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет все больше и больше новых обязательств», — сказал Туск.

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Теги: 
Туск  Европа  война  сценарии  мнение 

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