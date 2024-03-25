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Мнения
30.03.2024, 09:57
Туск: в Европе началась предвоенная эпоха
30 марта — Mossovetinfo.ru —— Европа вступает в «предвоенную эпоху» впервые с 1945 года, заявил премьер Польши Дональд...
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Мнения
29.03.2024, 19:51
В Госдуме предлагают запретить иноагентам избираться – Гусев, Миронов
29 марта — Mossovetinfo.ru —— Первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Госдуме, п...
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Мнения
25.03.2024, 14:41
Крашенинников: обсуждение смертной казни может увести в ложном направлении
25 марта — Mossovetinfo.ru — Дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» могут увести...