Туск: в Европе началась предвоенная эпоха

30 марта — Mossovetinfo.ru —— Европа вступает в «предвоенную эпоху» впервые с 1945 года, заявил премьер Польши Дональд Туск в интервью испанской газете El País.



«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам нужно морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живём в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю, с каждым днём это всё очевиднее», — сказал премьер-министр.



По мнению политика, у стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться.



«Возможно, придется думать о войне на Украине в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет все больше и больше новых обязательств», — сказал Туск.