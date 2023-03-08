Другие материалы
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Мнения
20.03.2023, 12:02
У Украины есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
20 марта, Mossovetinfo.ru - У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал в интервью польской Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел. "Я считаю, что у Укр...
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Мнения
19.03.2023, 10:21
К 5-8 апреля снег в Москве полностью сойдет, растает - синоптик
19 марта. Mossovetinfo.ru - В начале следующей недели весна снова вступит в свои права, температура пойдет вверх и снова мы окунемся в большое тепло, а к 5-8 апреля снег в Москве полностью сойдет, рас...
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Мнения
08.03.2023, 09:22
Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что конфликт в Украине может затянуться надолго
8 марта, Mossovetinfo.ru - Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к тому, что СВО в Украине может затянуться надолго, - сообщает Die Zeit. «Мы должны опасаться, что это займет больше времени, хотя...