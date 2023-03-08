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Мнения     20.03.2023 12:02

У Украины есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии

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Теги:  Чехия  президент  мнение  Украина  контрнаступление 

20 марта, Mossovetinfo.ru - У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал в интервью польской Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.

"Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому, если Украина примет решение на проведение контрнаступления и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее", — заявил Петр Павел.

По мнению президента Чехии окно возможностей для Украины открыто только в этом году, в том числе из-за "усталости" стран Запада, оказывающих поддержку.

Чешский государственный, военный и политический деятель Петр Павел является профессиональным военным, — генерал армии в отставке, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики (2012—2015), в 2015—2018 годах — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018).

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Теги: 
Чехия  президент  мнение  Украина  контрнаступление 

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