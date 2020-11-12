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Мнения     20.11.2020 10:35

Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса

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Теги:  коронавирус  исследования  симптомы  ученые 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – Ученые из США и Великобритании назвали четыре симптома, которые могут свидетельствовать о том, что человек заразился коронавирусом или переболел им, сообщает Express.

Ученый из Университета Альберты Митч Уилсон заявил, что каждый пятый заболевший коронавирусом испытывает проблемы с желудком. У заболевших наблюдаются тошнота, боль в желудке и потеря аппетита. При этом, ученый отметил, что такие симптомы могут проявляться и при других заболеваниях.

В Американской академии офтальмологии назвали одним из симптомов коронавируса возникновение глазных болезней, в частности конъюнктивита. Данный симптом встречается у 1-3% заболевших коронавирусом.

Сотрудники Имперского колледжа в Лондоне назвали одним из симптомов коронавируса рассеянность. По их данным, этот симптом может наблюдаться у людей, перенесших коронавирус, до нескольких месяцев.

Наконец, ученые из дублинского Тринити-колледжа назвали одним из симптомов заражения коронавируса постоянную усталость. Этот симптом отмечается почти у половины заразившихся.


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Теги: 
коронавирус  исследования  симптомы  ученые 

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