20 ноября. Mossovetinfo.ru – Ученые из США и Великобритании назвали четыре симптома, которые могут свидетельствовать о том, что человек заразился коронавирусом или переболел им, сообщает Express.



Ученый из Университета Альберты Митч Уилсон заявил, что каждый пятый заболевший коронавирусом испытывает проблемы с желудком. У заболевших наблюдаются тошнота, боль в желудке и потеря аппетита. При этом, ученый отметил, что такие симптомы могут проявляться и при других заболеваниях.



В Американской академии офтальмологии назвали одним из симптомов коронавируса возникновение глазных болезней, в частности конъюнктивита. Данный симптом встречается у 1-3% заболевших коронавирусом.



Сотрудники Имперского колледжа в Лондоне назвали одним из симптомов коронавируса рассеянность. По их данным, этот симптом может наблюдаться у людей, перенесших коронавирус, до нескольких месяцев.



Наконец, ученые из дублинского Тринити-колледжа назвали одним из симптомов заражения коронавируса постоянную усталость. Этот симптом отмечается почти у половины заразившихся.