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Мнения
20.11.2020, 10:35
Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса
20 ноября. Mossovetinfo.ru – Ученые из США и Великобритании назвали четыре симптома, которые могут свидетельствовать о том, что человек заразился коронавирусом или переболел им, сообщает Express. ...
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Мнения
19.11.2020, 13:45
Спад заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется на конец ноября
19 ноября. Mossovetinfo.ru – Спад заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется на конец ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономически...
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Мнения
12.11.2020, 17:59
Врач Комаровский назвал основной путь распространения COVID-19
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Врач-педиатр, телеведущий и писатель Евгений Тимченко в своем Youtube-канале рассказал, каким путем коронавирус распространяется наиболее активно. По словам Кома...