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Мнения     11.05.2025 20:14

Украина должна согласиться «НЕМЕДЛЕННО» на предложенные Путиным переговоры - Трамп

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Теги:  Путин  Россия  заявление  переговоры  15 мая  предложение  Трамп  мнение  Турция  Эрдоган  Стамбул  Украина  СВО 

11 мая Президент США Дональд Трамп призвал Украину «НЕМЕДЛЕННО» согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая.
«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг, (15 мая – ред.) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО» - написал президент США в социальной сети Truth Social.

Также президент США отметил, что украинцы в ходе переговоров «смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!».

«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, (…) Соберитесь сейчас!!»- также написал Трамп.

В начале ночи 11 мая, завершая праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги работы 7–10 мая и заявил, что Россия предлагает «киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 11 мая поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку и окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира, - сообщает пресс-служба Кремля.

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Теги: 
Путин  Россия  заявление  переговоры  15 мая  предложение  Трамп  мнение  Турция  Эрдоган  Стамбул  Украина  СВО 

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