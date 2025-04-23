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Украина должна согласиться «НЕМЕДЛЕННО» на предложенные Путиным переговоры - Трамп
11 мая Президент США Дональд Трамп призвал Украину «НЕМЕДЛЕННО» согласиться на предложенные президентом Рос...
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Мнения
09.05.2025, 12:47
Путин: Правда и справедливость на нашей стороне
9 мая — Mossovetinfo.ru — Правда и справедливость на нашей стороне, - заявил президент России Владимир Путин в ходе п...
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23.04.2025, 09:01
ИИ облегчит работу судьям при принятии бесспорных решений - глава Верховного суда РФ
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Применение судьями возможностей искусственного интеллекта (ИИ) возможно лишь при прин...