возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий.

11 мая Президент США Дональд Трамп призвал Украину «НЕМЕДЛЕННО» согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая.«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг, (15 мая – ред.) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО» - написал президент США в социальной сети Truth Social.Также президент США отметил, что украинцы в ходе переговоров «смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!».«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, (…) Соберитесь сейчас!!»- также написал Трамп.В начале ночи 11 мая, завершая праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги работы 7–10 мая и заявил, что Россия предлагает «киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года,Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 11 мая поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку и окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира, - сообщает пресс-служба Кремля.