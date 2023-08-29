3 сентября — Mossovetinfo.ru — В настоящее время Украина не может одержать победу над Россией, однако в случае существенного усиления западной военной поддержки в 2024 году возможность такой победы можно допустить к 2025 году. Об этом в статье для The Financial Times написал бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс.
Генерал полагает, что Киев не должен добиваться значительного успеха на поле боя, пока нет средств для его достижения, а также средства могут появится не ранее лета следующего года. Сейчас же, по мнению отставного генерала, украинским военным надо действовать по принципу «укуси и держи» (продвижение короткими перебежками с целью сокращения потерь и сохранения артиллерийского и зенитного прикрытия).
Ричард Бэрронс отмечает, что Украине предстоит решить задачу уничтожить российский военный потенциал быстрее, чем его можно заменить, и сделать его неспособным противостоять более мощному будущему украинскому наступлению, в том числе нейтрализовать российский Черноморский флот.
Самым важным, определяющим аспектом на перспективы в зоне СВО, самым важным фактором военного успеха, по оценке Баронса, является оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины. Боеприпасы с новых расширенных производственных линий будут поступать в больших количествах как минимум до середины 2024 г., это должно обеспечить существенный перелом в наступательном потенциале Киева, - полагает отставной генерал. Запад должен взять на себя обязательства по проведению более трудной кампании или обречь Украину на борьбу без перспективы победы, - заключает свои размышления Бэрронс.
Продвижение украинских войск на Запорожском направлении Бэрронс назвал «скромным», отметив, что им удалось пройти на 12 километров, тогда как расстояние до Азовского моря по прямой, в самой ближней точке, – 88 километров.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС
3 сентября.
«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек»,— сказал Медведев. По его словам, часть принятых людей находилась в запасе, еще часть — добровольцы.