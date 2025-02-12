Украина вновь не готова заключить сделку с США - Bloomberg

23 февраля— Mossovetinfo.ru — Украина выступила против проекта США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов в рамках сделки о полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои украинские источники.



Предложенный США проект «содержит некоторые сомнительные элементы, и Зеленский не готов его одобрить», - сообщают источники Bloomberg.



Накануне президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне на конференции консерваторов CPAC заявил, что «Европа дала Украине деньги в форме займа и может рассчитывать на возвращение», а «мы (США – ред.) дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили».



«США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине $350 млрд. США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого», – также заявил Трамп.



По информации Bloomberg Украина утверждает, что фактическая сумма поставленный американцами помощи значительно меньше.



В то же время президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине может завершиться в течение ближайшей недели, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт после возвращения Трампа с конференции консерваторов CPAC в Белый Дом.



«Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе», - заявила Левитт журналистам на брифинге на лужайке у Белого Дома.