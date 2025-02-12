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Мнения
23.02.2025, 10:31
Украина вновь не готова заключить сделку с США - Bloomberg
23 февраля— Mossovetinfo.ru — Украина выступила против проекта США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов...
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Мнения
19.02.2025, 03:07
Трамп заявил о необходимости выборов в Украине и «низком уровне поддержки» у Зеленского
19 февраля— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил что российско-американские переговоры высокого у...
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Мнения
12.02.2025, 08:11
Освобождение Фогела может стать важным элементом урегулирования на Украине – Трамп
12 февраля— Mossovetinfo.ru — Марк Фогель, американский учитель, приговоренный российским судом к 14 годам заключени...