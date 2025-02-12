 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     23.02.2025 10:31

Украина вновь не готова заключить сделку с США - Bloomberg

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  США  Украина  Зеленский  соглашение  сроки  мнение  конфликт 

23 февраля— Mossovetinfo.ru — Украина выступила против проекта США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов в рамках сделки о полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои украинские источники.

Предложенный США проект «содержит некоторые сомнительные элементы, и Зеленский не готов его одобрить», - сообщают источники Bloomberg.

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне на конференции консерваторов CPAC заявил, что «Европа дала Украине деньги в форме займа и может рассчитывать на возвращение», а «мы (США – ред.) дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили».

«США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине $350 млрд. США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого», – также заявил Трамп.

По информации Bloomberg Украина утверждает, что фактическая сумма поставленный американцами помощи значительно меньше.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине может завершиться в течение ближайшей недели, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт после возвращения Трампа с конференции консерваторов CPAC в Белый Дом.

«Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе», - заявила Левитт журналистам на брифинге на лужайке у Белого Дома.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  США  Украина  Зеленский  соглашение  сроки  мнение  конфликт 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:31 Мнения Украина вновь не готова заключить сделку с США - Bloomberg

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

17:40 Происшествия Житель Подольска осужден за госизмену и диверсию на 15 лет – УФСБ

11:56 Общество Открытие мемориала жертвам теракта в Crocus City Hall запланировано на 22 марта

10:16 Город (Москва и область) Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет – заммэра Ракова

Актуальные материалы

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

07:38 Другое Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru