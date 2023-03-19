Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

1 апреля, Mossovetinfo.ru - Генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью изданию Defense One выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут в "краткосрочной перспективе", в 2023 году, вытеснить российские войска и вернуть утраченные территории.



По словам военного, планы Киева о "возвращении" в ближайшее время утраченных территорий являются очень трудной задачей. "Я думаю, что её вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе на этот год", — сказал Милли.



Милли также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.