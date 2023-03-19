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Мнения     01.04.2023 08:47

Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

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Теги:  Украина  территории. Милли  мнение 

1 апреля, Mossovetinfo.ru - Генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью изданию Defense One выразил мнение, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут в "краткосрочной перспективе", в 2023 году, вытеснить российские войска и вернуть утраченные территории.

По словам военного, планы Киева о "возвращении" в ближайшее время утраченных территорий являются очень трудной задачей. "Я думаю, что её вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе на этот год", — сказал Милли.

Милли также отметил, что ВСУ не удастся одержать победу над Россией в текущем году.

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Теги: 
Украина  территории. Милли  мнение 

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