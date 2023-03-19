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01.04.2023, 08:47
Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли
1 апреля, Mossovetinfo.ru - Генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона М...
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Мнения
20.03.2023, 12:02
У Украины есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
20 марта, Mossovetinfo.ru - У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал в инте...
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Мнения
19.03.2023, 10:21
К 5-8 апреля снег в Москве полностью сойдет, растает - синоптик
19 марта. Mossovetinfo.ru - В начале следующей недели весна снова вступит в свои права, температура пойдет вверх и снов...