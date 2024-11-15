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Мнения     24.11.2024 12:21

Ущерб для Европы от ударов «Орешника» будет неприемлемый - Медведев

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Теги:  Россия  Орешник  ракеты  ядерное оружие  Медведев  мнение 

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от попыток дать Киеву ядерное оружие, призывая иметь в виду обновленную ядерную доктрину РФ и также отметил, что ущерб для Европы от ударов ракетной системы «Орешник» будет неприемлемый, сбить современными средствами ее невозможно, - написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Западные СМИ наперебой предлагают США наделить б. Украину атомным оружием. Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии», - написал он в своем телеграм-канале.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», - также написал Зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.


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Теги: 
Россия  Орешник  ракеты  ядерное оружие  Медведев  мнение 

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