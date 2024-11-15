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Ущерб для Европы от ударов «Орешника» будет неприемлемый - Медведев
24 ноября — Mossovetinfo.ru — Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от попыток дать Киеву ядерное ор...
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21.11.2024, 10:37
Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек
21 ноября — Mossovetinfo.ru — Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек, сообщил п...
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15.11.2024, 10:42
Назначение Трампом в кабинет министров - попытка выступить против истеблишмента
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Избранный президент Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта Ф. Кеннеди-младшего гла...