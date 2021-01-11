Мнения 13.01.2021, 08:17 Врач назвал лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса

13 января. Mossovetinfo.ru – Американский врач назвал лекарства, которые не стоит применять при лечении коронавируса. Об этом сообщает портал Yahoo life. Доктор медицинских наук из детской больни...

Мнения 11.01.2021, 16:48 Ученые предложили уничтожать коронавирус с помощью радиации

11 января. Mossovetinfo.ru – Российские и узбекские ученые выявили возможность уничтожения коронавируса и его мутаций слабыми дозами радиации, безвредными для человека, сообщает РИА Новости со ссы...