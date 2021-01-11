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Мнения     14.01.2021 09:53

В ВОЗ не исключают, что второй год пандемии будет тяжелее первого

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  прогнозы 

14 января. Mossovetinfo.ru – Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого.

Выступая в прямом эфире Райан заявил, что данные о заболеваемости свидетельствуют, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика, особенно в Европе и Северной Америке. Это обусловлено наступившими морозами, скученностью людей в помещениях, а также появлением новых штаммов вируса.

Таким образом, учитывая динамику распространения заболевания, и ряд возникших проблем, которые фиксирует ВОЗ, второй год пандемии может оказаться тяжелее первого.

По данным организации, на сегодняшний день число заражений коронавирусом в мире достигло 90 миллионов, около 2 миллионов скончались.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 21 января все ограничения, введенные в Москве для борьбы с распространением коронавируса. В тоже время Собянин принял решение, что все школьники Москвы вернутся к очному обучению с 18 января.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  прогнозы 

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