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Мнения
14.01.2021, 09:53
В ВОЗ не исключают, что второй год пандемии будет тяжелее первого
14 января. Mossovetinfo.ru – Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого...
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Мнения
13.01.2021, 08:17
Врач назвал лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса
13 января. Mossovetinfo.ru – Американский врач назвал лекарства, которые не стоит применять при лечении коронавируса. Об этом сообщает портал Yahoo life. Доктор медицинских наук из детской больни...
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Мнения
11.01.2021, 16:48
Ученые предложили уничтожать коронавирус с помощью радиации
11 января. Mossovetinfo.ru – Российские и узбекские ученые выявили возможность уничтожения коронавируса и его мутаций слабыми дозами радиации, безвредными для человека, сообщает РИА Новости со ссы...