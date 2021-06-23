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25.06.2021, 12:47
В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса
25 июня. Mossovetinfo.ru - Штамм коронавируса «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный, уханьский штамм, заяв...
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Мнения
24.06.2021, 16:18
Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
24 июня. Mossovetinfo.ru - Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что в вакцинац...
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Мнения
23.06.2021, 11:01
Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных
23 июня. Mossovetinfo.ru - Британские исследователи выявили симптом заболевания коронавирусом, который проявляется т...