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Мнения     25.06.2021 12:47

В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  COVID-19  штаммы 

25 июня. Mossovetinfo.ru - Штамм коронавируса «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный, уханьский штамм, заявила в ходе прямой трансляции в Twitter Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Сваминатан напомнила, что в настоящее время штамм «Дельта» присутствует уже в 85 странах. Скорость распространения штамма такова, что он может стать доминирующим штаммом в мире.

В связи с тем. Что вирус в два раза заразнее, чем изначальный штамм, в мире значительно выросли случаи, когда заражаются все члены семьи.

Специалисты выражают обеспокоенность по поводу того, что штамм «Дельта» становится более смертоносным. Однако, применяющиеся сейчас вакцины позволяют избежать тяжелого протекания болезни.

Кроме того, по словам Сваминатан хорошая новость заключается в том, что на данный момент в мире выявлено всего несколько десятков случаев заражения штаммом «Дельта».

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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  COVID-19  штаммы 

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