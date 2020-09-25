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Мнения     25.09.2020 18:24

Венедиктов критикует либерализм Собянина в отношении коронавируса

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Теги:  Венедиктов  мнение  Собянин  коронавирус  меры 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Главный редактор "Эхо Москвы", председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов полагает, что "либерализм Собянина (в отношении мер по противодействию распространения коронавируса - ред.) до добра не доведет". Об этом Венедиктов написал в своем канале aavst в Telegram.

"Вообще либерализм Собянина до добра не доведет «Пожалуйста, спасибо… штрафовать не будем, соцкарты блокировать не будем, убедительно прошу…». Что за чорт!", - отреагировал Вередиктов на пост Собянина о ситуации с коронавирусом в Москве и предложенных.

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что к жестким ограничениям, которые вводились в рамках борьбы с распространением коронавируса, возвращаться не придется.

В то же время Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома.

Мэр Москвы также рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести  на удаленный режим работы как можно больше сотрудников.

За минувшие сутки количество выявленных заболевших коронавирусом в Москве выросло со 1050 новых случаев до 1560 новых случаев.


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Теги: 
Венедиктов  мнение  Собянин  коронавирус  меры 

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