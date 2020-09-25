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Мнения     25.09.2020 13:05

Вирусологи считают преждевременными разговоры о второй волне коронавируса в России

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Теги:  коронавирус  вирусологи  заболеваемость  вторая волна 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Говорить о второй волне коронавируса в России пока рано, идет новый период первой волны, заявила в интервью РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По словам Попович, для оценки волны заражения необходимо исходить из соотношения количества заболевших к количеству выздоровевших. Этот показатель заметно отличается в разных регионах страны. Если в Москве и ряде других регионов количество выздоровевших устойчиво превышает количество заболевших, то в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других регионах ситуация иная.

«Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом», - заявила Попович.

В свою очередь профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что рано говорить о второй волне коронавируса, потому что еще не закончилась первая волна.

По словам Альтштейна, чтобы говорить о второй волне необходимо было, чтобы уровень заболеваемости упал практически до нуля и оставался на таком уровне некоторое время, а потом опять начался рост. В России такого не наблюдалось. Поэтому сейчас продолжается первая волна заболеваемости с ростом числа заболевших.

Ранее сообщалось, что в России 25 сентября зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом за последние три месяца.


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Теги: 
коронавирус  вирусологи  заболеваемость  вторая волна 

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