25 сентября. Mossovetinfo.ru - Говорить о второй волне коронавируса в России пока рано, идет новый период первой волны, заявила в интервью РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
По словам Попович, для оценки волны заражения необходимо исходить из соотношения количества заболевших к количеству выздоровевших. Этот показатель заметно отличается в разных регионах страны. Если в Москве и ряде других регионов количество выздоровевших устойчиво превышает количество заболевших, то в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других регионах ситуация иная.
«Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом», - заявила Попович.
В свою очередь профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что рано говорить о второй волне коронавируса, потому что еще не закончилась первая волна.
По словам Альтштейна, чтобы говорить о второй волне необходимо было, чтобы уровень заболеваемости упал практически до нуля и оставался на таком уровне некоторое время, а потом опять начался рост. В России такого не наблюдалось. Поэтому сейчас продолжается первая волна заболеваемости с ростом числа заболевших.
Ранее сообщалось, что в России 25 сентября зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом за последние три месяца.
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