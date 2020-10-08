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Мнения     08.10.2020 17:54

Вирусологи спрогнозировали два варианта развития ситуации с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  прогнозы 

8 октября. Mossovetinfo.ru - Рост новых случаев заражения коронавирусом продлится минимум три недели, а как максимум - закончится перед Новым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на мнения двух врачей-вирусологов.

По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолога Александра Лукашева перелом в ситуации с заболеваемостью коронавирусом наступит до Нового года. К этому моменту сформируется высокая иммунная прослойка и рост заболеваемости прекратится.

В то же время врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости закончится через три недели. По мнению Тимакова рост обусловлен тем, что люди перестали соблюдать ограничения и расслабились. Однако сейчас власти взяли ситуацию под контроль, ввели ряд дополнительных мер, которые должны дать эффект через три недели. При этом, сокращение числа заболеваний будет процессом медленным и сильного снижения новых случаев заболевания можно ждать только к концу января.


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Теги: 
коронавирус  прогнозы 

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