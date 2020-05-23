23 мая. Mossovetinfo.ru – В России вынуждены будут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию, считает доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
«Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», - отметила Мирзабалаева, которую цитирует «Прайм».
Ранее СМИ сообщили, что правительство рассматривает вопрос смягчения условий досрочного выхода на пенсию в качестве одной из мер по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Предполагается, что до конца 2020 года на пенсию смогут уйти россияне, которым до пенсионного возраста остается три года. При этом, общий размер стажа учитываться не будет. Отмечалось, что в предложенный документ постоянно вносятся поправки, поэтому сложно предположить каким он будет по итогам обсуждения.
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