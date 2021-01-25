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Мнения     25.01.2021 13:32

Врач-инфекционист рассказал, когда в России могут снять коронавирусные ограничения

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  ограничения  снятие ограничений 

25 января. Mossovetinfo.ru – Большую часть коронавирусных ограничений в России могут снять к началу второй половины текущего года или к концу лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева.

По мнению Малышева, к этому сроку в стране может сформироваться 60-70% населения, которое будет иметь антитела к коронавирусу либо в результате перенесенного заболевания, либо в результате вакцинации. Это позволит снять многие ограничения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что даже без учета переболевших, а также детей, в России необходимо провакцинировать от коронавируса 60% населения или 68,6 миллиона человек.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  ограничения  снятие ограничений 

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