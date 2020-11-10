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Мнения     10.11.2020 10:22

Врач-инфекционист спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в 2021 году

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Теги:  коронавирус  прогноз 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев в интервью радио Sputnik дал прогноз о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в 2021 году.

По словам Гультяева, COVID-19 - далеко не первый коронавирус в истории человечества, и в период неустойчивой погоды он будет становится более активным, однако со временем люди станут легче переносить вспышки заболеваемости.

Уже в следующем году, по мнению специалиста, сезонный подъем заболеваемости возможен, но он не будет таким серьезным, как сейчас. Часть населения сделает прививки, часть переболеет и получит иммунитет, появится серьезная прослойка людей, у которых есть антитела к коронавирусу, поэтому таких цифр заболеваемости как сейчас уже не будет.

Гультяев подчеркнул, что основным методом в борьбе с коронавирусом станет вакцинация. Появятся десятки вакцин, как российских, так и зарубежных, на любой возраст, для людей с хроническими заболеваниями, для людей, у которых коронавирус уже поразил организм. Каждый сам сможет выбрать вакцинироваться, или подвергать себя риску заразиться коронавирусом и возможно умереть.

При этом, инфекционист допустил, что через некоторое время вакцины придется модернизировать, так как вирус тоже будет мутировать.

Гультяев также выразил мнение, что основной задачей будет являться пропаганда вакцинации, чтобы люди не боялись делать прививки от коронавируса, понимали пользу от них.


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Теги: 
коронавирус  прогноз 

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