 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Мнения     12.11.2020 17:59

Врач Комаровский назвал основной путь распространения COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  распространение 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Врач-педиатр, телеведущий и писатель Евгений Тимченко в своем Youtube-канале рассказал, каким путем коронавирус распространяется наиболее активно.

По словам Комаровского, ранее считалось, что активнее всего коронавирус распространяется через касания, так как вирус долго сохраняется на различных поверхностях.

Однако, по словам Комаровского, хотя вирус действительно может долгое время сохраняться на различных поверхностях, шансов заразиться через прикосновения немного. Основным способом распространения коронавируса является воздушно-капельный.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  распространение 

Возврат к списку

Лента новостей

17:59 Мнения Врач Комаровский назвал основной путь распространения COVID-19

16:33 Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана

16:15 Город (Москва и область) В Москве с 13 ноября начнут действовать новые ограничения из-за коронавируса

15:08 В мире Россия ввела зеркальные санкции в отношении ЕС по делу Навального - Лавров

14:03 Власть Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате - Песков

Актуальные материалы

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru