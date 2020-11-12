12 ноября. Mossovetinfo.ru – Врач-педиатр, телеведущий и писатель Евгений Тимченко в своем Youtube-канале рассказал, каким путем коронавирус распространяется наиболее активно.
По словам Комаровского, ранее считалось, что активнее всего коронавирус распространяется через касания, так как вирус долго сохраняется на различных поверхностях.
Однако, по словам Комаровского, хотя вирус действительно может долгое время сохраняться на различных поверхностях, шансов заразиться через прикосновения немного. Основным способом распространения коронавируса является воздушно-капельный.
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