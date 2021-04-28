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Мнения     28.04.2021 10:25

Врач назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

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Теги:  медицина  скорая помощь  рекомендации 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в интервью РИА Новости рассказал при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь.

По словам Плавунова вызывать скорую необходимо, когда человек понимает, что его состояние для него не характерно.

Это может быть боль в грудной клетке, боли в животе, потливость, внезапные головокружения. Кроме того, если вы видите, что у кого-то перекашивается уголок рта или становится несвязной речь - это тоже признаки серьезного заболевания, при котором необходимо немедленно вызвать скорую.

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Теги: 
медицина  скорая помощь  рекомендации 

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