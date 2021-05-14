18 мая. Mossovetinfo.ru — Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости рассказа...

17 мая. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру путину с предложением расширить направления использования материнского капитала, сообщают «Известия» со...

14 мая. Mossovetinfo.ru — Врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале заявил, что в России началась третья волна коронавируса. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выхо...