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Мнения
18.05.2021, 09:04
Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару
18 мая. Mossovetinfo.ru — Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости рассказа...
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Мнения
17.05.2021, 09:57
Голикова предложила расширить использование маткапитала
17 мая. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру путину с предложением расширить направления использования материнского капитала, сообщают «Известия» со...
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Мнения
14.05.2021, 18:06
Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса
14 мая. Mossovetinfo.ru — Врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале заявил, что в России началась третья волна коронавируса. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выхо...