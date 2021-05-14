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Мнения     18.05.2021 09:04

Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару

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Теги:  погода  жара  жажда  напитки  врач  советы 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости рассказал, как надо утолять жажду в жару.

По словам врача, когда на улице сильная жара для утоления жажды подойдет вода, мор, компот, квас, чай. Необходимо пить жидкость из расчета 40 миллилитров га килограмм веса. Однако, при этом, жидкость не должна быть охлаждена до ледяного состояния и пить ее надо постепенно, а не залпом. Употребление ледяных напитков является стрессом для организма, может снизить иммунитет и повысить риск заболевания.

При этом, единого рецепта утоления жажды нет, все зависит от массы тела, от интенсивности физической активности человека.

По словам Тяжельникова, в жару не стоит утолять жажду сладкими газированными напитками, они не утоляют жажду, а только нагружают организм. Также врач рекомендовал воздержаться от кофе, так как этот напиток способствует выводу жидкости из организма и повышает риск обезвоживания.

Очень осторожным в жару нужно быть с употреблением алкоголя. Так как он также способствует выводу жидкости из организма. Употребление алкоголя в жару на солнце может привести к осложнениям для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Москве 18 мая может быть установлен температурный рекорд. Температура воздуха может прогреться до +32 градусов

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Теги: 
погода  жара  жажда  напитки  врач  советы 

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