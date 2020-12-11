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Мнения     11.12.2020 12:39

Врачи советуют не носить маску на улице в морозы

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Теги:  врачи  рекомендации  маски  масочный режим 

11 декабря. Mossovetinfo.ru - Носить маску на улице во время морозов не нужно, так как она намокает и охлаждается, такое мнение высказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, сообщает РИА Новости.

Белова напомнила, что маска не согревающий элемент одежды, а средство защиты. Во время дыхания или разговора с внутренней стороны маски конденсируется влага, в морозы она охлаждается, в результате при дыхании охлаждаются и дыхательные пути человека.

По словам Беловой, носить маску необходимо там, где есть большое скопление людей, например на остановке общественного транспорта. Если же человек просто идет по улице, необходимости в маске нет.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, на которого также ссылается агентство, отметил, что согласно всем рекомендациям, как только маска намокла, ее необходимо снять и выбросить. Мокрая маска уже не является защитой. На улице люди стараются соблюдать социальную дистанцию, поэтому нет никаких показаний для ношения маски. Для обогрева же дыхательных путей в морозы профессор порекомендовал носить шарф и поднимать его повыше.


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Теги: 
врачи  рекомендации  маски  масочный режим 

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