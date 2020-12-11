11 декабря. Mossovetinfo.ru - Носить маску на улице во время морозов не нужно, так как она намокает и охлаждается, такое мнение высказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, сообщает РИА Новости.



Белова напомнила, что маска не согревающий элемент одежды, а средство защиты. Во время дыхания или разговора с внутренней стороны маски конденсируется влага, в морозы она охлаждается, в результате при дыхании охлаждаются и дыхательные пути человека.



По словам Беловой, носить маску необходимо там, где есть большое скопление людей, например на остановке общественного транспорта. Если же человек просто идет по улице, необходимости в маске нет.



Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, на которого также ссылается агентство, отметил, что согласно всем рекомендациям, как только маска намокла, ее необходимо снять и выбросить. Мокрая маска уже не является защитой. На улице люди стараются соблюдать социальную дистанцию, поэтому нет никаких показаний для ношения маски. Для обогрева же дыхательных путей в морозы профессор порекомендовал носить шарф и поднимать его повыше.