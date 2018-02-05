Выдвижение Грудилина от КПРФ спровоцировало кризис левого движения – экспертный доклад

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Выдвижение фигуры бизнесмена Павла Грудинина кандидатом от КПРФ на президентских выборах 2018 года вызвало острую дискуссию среди левых, которая «быстро перерастает в настоящий раскол», - полагают авторы экспертного доклада Института глобализации и социальных движений (ИГСО) «Выборы 2018 года и кризис в КПРФ». Презентация доклада, как сообщили ИА «Моссовет» в ИА «Росбалт», состоится в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» во вторник 6 февраля.



Про доклад и «кризис левого движения, спровоцированный появлением фигуры Павла Грудинина», на пресс-конференции расскажут директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, авторы доклада: журналист Анатолий Баранов и экономист Даниил Григорьев.