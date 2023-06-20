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Мнения
02.07.2023, 09:26
Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив Украине солдат и вооружение
2 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив вооружение и военнослужащих Украи...
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Мнения
23.06.2023, 13:38
Расползание по миру поставляемых Украине вооружений, неизбежный процесс — Песков
23 июня — Mossovetinfo.ru — Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуа...
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Мнения
20.06.2023, 08:53
ВЦИОМ: россияне считают, что старость наступает в 63 года
20 июня — Mossovetinfo.ru — Старость начинается в среднем с 63 лет, полагают участники опроса ВЦИОМ, опубликованного н...