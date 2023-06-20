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Мнения     02.07.2023 09:26

Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив Украине солдат и вооружение

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Теги:  Washington Times  Байден  Наполитано  мнение  Украина  Россия  солдаты  военные  техника  помощь  конституция  США 

2 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив вооружение и военнослужащих Украине для борьбы с Россией, пишет американский обозреватель Эндрю Наполитано в The Washington Times.

Согласно Конституции, конгресс США не имеет права объявлять войну России, по мнению Наполитано, с военной точки зрения на это нет никаких оснований.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», — заявил обозреватель. Он, подчеркнув, что результатом таких шагов стали потерянные жизни, огромные долги и «потеря личной свободы множества людей».

Наполитано уверен, что американские военные участвуют в боевых действиях, так как обслуживания и эксплуатация большей части техники, которую Вашингтон поставил ВСУ, требует знаний и навыков, которые есть у американских специалистов. В то же время он подчеркнул, что точное число американских солдат, находящихся на Украине, неизвестно, поскольку «они не носят форму и их местоположение засекречено».

Наполитано заявил, что конгрессмены дали Байдену возможность потратить $113 млрд на Украину, при этом техника была отправлена вместе с военнослужащими.

170 млрд евро международной помощи с начала конфликта (СВО) с РФ получила Украина, основной размер поддержки Украине в конфликте оказывают США.

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Теги: 
Washington Times  Байден  Наполитано  мнение  Украина  Россия  солдаты  военные  техника  помощь  конституция  США 

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