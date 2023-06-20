2 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив вооружение и военнослужащих Украи...

23 июня — Mossovetinfo.ru — Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуа...

20 июня — Mossovetinfo.ru — Старость начинается в среднем с 63 лет, полагают участники опроса ВЦИОМ, опубликованного н...