Другие материалы
Мнения
20.02.2026, 10:13
Задачи СВО будут решены в 2026 году - полагает экс премьер РФ Степашин
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году, полагает бывший премь...
Мнения
12.02.2026, 06:50
Подмосковье входит в думскую кампанию‑2026 с жёстко лимитированной политической субъектностью - аналитика АПЭК
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Подмосковье входит в думскую кампанию‑2026 как регион с высокой электоральной значимо...
Мнения
10.02.2026, 17:45
Госслужащий должен быть борцом и не бояться конфликтов - Собянин
10 февраля — Mossovetinfo.ru — Государственный служащий должен быть борцом, который горит работой и не боится конфли...