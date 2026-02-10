 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     20.02.2026 10:13

Задачи СВО будут решены в 2026 году - полагает экс премьер РФ Степашин

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году, полагает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, в эксклюзивном интервью ТАСС.

По его словам, мира на Украине удастся достигнуть после взятия Россией под контроль последних городов Донбасса. Речь идет о Краматорске и Славянске.

«Я рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены», — подчеркнул экс-премьер.

В материале отмечается, что если бы не вмешательство Европы, СВО могла бы закончиться после саммита с Соединенными Штатами в Анкоридже.

5 февраля глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Россия в Анкоридже, по сути, приняла предложения США, но помешала Европа.

По итогам переговоров президентов США и России в Анкоридже ИА МОССОВЕТ публиковал Основные заявления президента России Путина.

Карта места

