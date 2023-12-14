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Мнения     26.01.2024 07:59

Запад пытается раскачать ситуацию в России - Нарышкин

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Теги:  Запад  оппозиция  пятая колонна  вмешательство  Сергей Нарышкин  заявление  мнение  СВР  прогноз 

26 января — Mossovetinfo.ru — Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Глава СВР отметил, что Западу не удастся подорвать обстановку в России, но он продолжает свою линию на дестабилизацию ситуации.

"Целей несколько – прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности", - пояснил директор СВР.

"Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании", - сказал Нарышкин.

11 января Пресс-бюро СВР России распространило заявление Директора СВР России С.Е.Нарышкина о том, что "США работают над созданием пятой колонны в России", и "по поступающей в Службу информации, по мере приближения выборов Президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры".

24 января на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2023 год. Одним из лауреатов посмертно стал выдающийся советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич, в 1950-х годах создавший знаменитый памятник Феликсу Дзержинскому. Премии лауреатам вручил директор СВР России Сергей Нарышкин.

На фото: Директор СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника в честь отечественных разведчиков всех времён, созданного к 100-летию внешней разведки России. © / Фото Пресс-бюро СВР России

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Теги: 
Запад  оппозиция  пятая колонна  вмешательство  Сергей Нарышкин  заявление  мнение  СВР  прогноз 

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