26 января — Mossovetinfo.ru — Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости
директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Глава СВР отметил, что Западу не удастся подорвать обстановку в России, но он продолжает свою линию на дестабилизацию ситуации.
"Целей несколько – прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности", - пояснил директор СВР.
"Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании", - сказал Нарышкин.
11 января Пресс-бюро СВР России распространило заявление Директора СВР России С.Е.Нарышкина о том, что "США работают над созданием пятой колонны в России"
, и "по поступающей в Службу информации, по мере приближения выборов Президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры".
24 января на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства
имени Евгения Примакова за 2023 год. Одним из лауреатов посмертно стал выдающийся советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич, в 1950-х годах создавший знаменитый памятник Феликсу Дзержинскому. Премии лауреатам вручил директор СВР России Сергей Нарышкин.
На фото: Директор СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника
в честь отечественных разведчиков всех времён, созданного к 100-летию внешней разведки России. © / Фото Пресс-бюро СВР России