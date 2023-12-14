26 января — Mossovetinfo.ru — Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевш...

14 декабря — Mossovetinfo.ru — Москва является, стала одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он рассказал в ходе пр...