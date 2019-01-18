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Мнения     19.05.2020 15:05

Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

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Теги:  Жириновский  ЛДПР  Мосгордума  Совфед  Госдума  мнение  партии 


19 мая, Mossovetinfo.ru - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить его идею о ликвидации Совета Федерации России, а также – сократить число депутатов Госдумы и Мосгордумы. Об этом Жириновский написал на своей странице в Twitter.
«В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», - написал лидер ЛДПР.

 Напомним, что за весь период работы Мосгордумы в ней не было депутатов от ЛДПР.

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Теги: 
Жириновский  ЛДПР  Мосгордума  Совфед  Госдума  мнение  партии 

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