Другие материалы
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Мнения
19.05.2020, 15:05
Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
19 мая, Mossovetinfo.ru - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить его идею о ликвидации Совета Федерации России, а также – сократить число депутатов Госдумы и Мосгордумы. Об этом Жиринов...
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Мнения
24.07.2019, 22:42
63,4% активных избирателей еще не решили, за кого голосовать на выборах в Мосгордуму
24 июля, Mossovetinfo.ru - Еще «не определились», «еще не решили за кого голосовать» на выборах в Мосгордуму 8 сентября, 63,4% от числа активных избирателей. Это показывают данные опроса Фонда «Петерб...
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Мнения
18.01.2019, 14:11
Отправить заммэра Москвы Ликсутова в отставку призвал Максим Кац
18 января, Mossovetinfo.ru - - Соучредитель «Городских проектов» и политтехнолог Максим Кац, комментируя официальный ролик по московским «электробусам», полагает, что Ликсутову «пора в отставку», поск...