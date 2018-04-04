02:04 Общество 05 апреля в Москве стартуют праймериз кандидатов в Мэры Москвы
22:07 Происшествия На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
18:16 Город (Москва и область) Около шести тысяч волонтеров будут работать в Москве на ЧМ-2018
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году
12:52 Город (Москва и область) 34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году
20:29 Город (Москва и область) На полигоне ТБО «Ядрово» губернатор Подмосковья проконтролировал ход закрытия и рекультивации свалки
17:56 В России Медведев предложил обязать управляющие компании публиковать тарифы на ЖКУ
13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования
12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018