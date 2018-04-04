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Общество     04.04.2018 02:04

05 апреля в Москве стартуют праймериз кандидатов в Мэры Москвы

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Теги:  Москва  мэр  выборы  праймериз  экология  анонс  справка 

4 апреля. Mossovetibfo.ru - - 05 апреля в 13:00 в пресс-центре Интерфакс состоится пресс-конференция, посвященная запуску процедуры праймериз по выдвижению единого «зеленого» кандидата на выборах Мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.

В предварительном голосовании примут участие кандидаты от экологических партии, движений, общественных организации и инициативных групп граждан, занимающихся решением экологических проблем Москвы. Победитель «зеленых» праймериз будет определяться путем открытого честного голосования москвичей как на специально созданном сайте в режиме онлайн, так и на специально оборудованных точках во всех округах Москвы.

К участию в праймериз будут допущены кандидаты, представившие предвыборному программу, в основу которой лягут конкретные предложения по улучшению экологической ситуации в столице. Кандидаты будут иметь на сайте личный профиль, в котором помимо своей биографии, они смогут размесить выдержки из предвыборной программы, загрузить видеообращение и иную информацию, которую посчитают нужной донести до избирателей.

Основными проблемными точками называют экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, состояние водных ресурсов столицы, озеленение города и сохранение особо охраняемых природных территорий, ответственное отношение к животным и сохранение биоразнообразия, а также обращение с отходами и ресурсосбережение.

Контроль за ходом голосования возьмет на себя Общественная палата РФ, которая объявит результаты праймериз на Московском экологическом форуме, который пройдет в конце мая в Москве.
По словам одного из инициаторов «зеленых» праймериз лидера «Альянса Зеленых» Александра Закондырина, предварительное голосование по выбору единого кандидата поможет вывести на первый план зеленую повестку и позволит найти решение накопившихся экологических вопросов.

Пресс-конференция состоится 05 апреля 2018 г. в Пресс-центре «Интерфакс» по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1.

Начало в 13:00

Аккредитация и дополнительная информация:
+79263354161, pressa@russian-greens.ru

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Теги: 
Москва  мэр  выборы  праймериз  экология  анонс  справка 

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