10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

30 марта, Mossovetinfo.ru - Роскачество приводит 10 признаков, маркеров, по которым возможно определить, что вас хотят обмануть. "Мошенники всегда стараются выглядеть убедительно. Даже по телефону не всегда и не сразу можно почувствовать подвох, что уж говорить про переписку. Однако есть маркеры, по которым возможно определить, что вас хотят обмануть", - отмечается в сообщении Роскачества.



1. Запутанная история

Единственная цель мошенников — узнать секретную информацию о вашей банковской карте. Чтобы попросить вас назвать данные карты, вам начнут рассказывать всевозможные легенды. В целом, все сводится к тому, что вас вынуждают продиктовать код подтверждения из СМС или CVC-код.



2. Разные виды принуждений

Человека склоняют к принятию быстрого решения, потому что «акция только один день», принуждают к предоплате на карту, чтобы «забронировать товар» и т.п. При этом сумма может быть незначительной, чтобы не спугнуть жертву раньше времени. Мошенник будет всячески пытаться усыпить вашу бдительность и приводить много странных доводов. При этом может обещать, что угодно, давать честное слово, клясться мамой и даже предлагать выслать вам скан своего паспорта в качестве доказательства добросовестности. А потом окажется, что паспортные данные недействительны и с вашей предоплатой уже залегли на «дно».



3. Провокации

Вы звоните по объявлению, но никто не отвечает. При это после звонка у вас со счета списалась значительная сумма. Сюда же относится схема с наследством. Вам пишет адвокат и сообщает, что за границей умер ваш дальний родственник, а вы — единственный наследник. Предлагает все наследство оформить на вас, нужно лишь предоставить банковский счет, копию паспорта и оплатить некоторые издержки. Фишинговая ссылка к такому сообщению прилагается.



4. Угрозы

Мошенник может угрожать арестом, иском в суд, обнародованием личной информации, если вы не ответите или откажетесь выполнять требования. А еще может убеждать, что деньги можно спасти только срочным переводом по его реквизитам, а иначе все ваши счета заблокируют и вы останетесь без средств.



5. Плохо оформленный профиль

Здесь полезно обратить внимание на чисто цифровые приметы — информация в профиле, фотографию, отзывы, количество подписчиков. Мошенники, как правило, пишут с поддельных, фейковых аккаунтов, которые недавно зарегистрированы. Там мало данных, либо нет аватарки, либо плохого качества, нет или мало друзей и подписчиков, отзывы и комментарии отсутствуют.



6. Грамматические ошибки

Каждый из нас может иногда допускать орфографические ошибки, но если оппонент в переписке коверкает слова, неправильно строит предложения, не ставит знаки препинания, пишет транслитом на плохом русском языке — стоит отнестись с подозрением.



7. Уклончивые ответы

На прямые вопросы мошенники щеголяют сложными фразами типа «информация заблокирована во избежании несанкционированных действий» или «ноутбук нужно сначала пропатчить и проапдейтить». Объяснить простыми словами не могут или не хотят. Кроме того, на торговых площадках могут присылать чужие фотографии товаров и т.п.



8. Упоминания МВД, ЦБ

Мошенник может авторитетно представиться сотрудником прокуратуры, Банка России или Центробанка. В такой момент мало, кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка. Но платежная карта есть у всех, следовательно, такое письмо не сразу вызывает подозрения. Однако вероятнее всего, сообщение «из Центробанка» окажется мошенническим.



9. Большие обещания

Мошенник представляется инвестиционным советником, брокером, сотрудниками криптовалютных бирж, владельцем бутика и сразу начинает с главного — обещает сказочный доход без никаких усилий, скидки до 60% или сотни процентов годовых: «Вложи 1000 ₽ — через месяц получи 10К ₽», «Авиабилеты за полцены» и т.п. Людям постарше могут звонить якобы из Пенсионного фонда или соцзащиты и предлагать большие выплаты.



10. Ссылки

Мошенники стараются увести беседу на свою территорию, для этого предлагают перейти в чат мессенджеров, где легче подослать фишинговые ссылки.



Сергей Кузьменко, руководитель направления цифровой безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Если вы что-то продаете, то единственная информация, которая может понадобиться от вас покупателю – это 16 цифр вашей банковской карты , они написаны на лицевой стороне. Попытки получить какие-либо другие данные свидетельствуют о мошенничестве. Если вы сами что-то покупаете с рук на торговых площадках, то наш совет — «загуглите» данные продавца, поищите отзывы о товаре и попросить сфотографировать его лично для вас. Как правило, после просьбы о деталях или дополнительных фотографиях, мошенники исчезают без следа».