12 декабря. Mossovetinfo.ru – В течение всего дня 12 декабря в Москве местами ожидается туман, сообщается на портале mos.ru.
Видимость на дорогах может снизиться до 200-500 метров, что может привести к росту количества мелких ДТП и затруднениям на дорогах.
Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров. Пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде светоотражающие элементы.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 декабря, в Москве ожидается пасмурная погода без осадков, температура воздуха +1…+3°, по области -1…+4°. Атмосферное давление немного снизиться и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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