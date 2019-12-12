12 декабря. Mossovetinfo.ru – В течение всего дня 12 декабря в Москве местами ожидается туман, сообщается на портале mos.ru.



Видимость на дорогах может снизиться до 200-500 метров, что может привести к росту количества мелких ДТП и затруднениям на дорогах.

Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров. Пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде светоотражающие элементы.



По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 декабря, в Москве ожидается пасмурная погода без осадков, температура воздуха +1…+3°, по области -1…+4°. Атмосферное давление немного снизиться и составит 751 миллиметр ртутного столба.