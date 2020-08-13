 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     13.08.2020 10:53

13 августа станет самым холодным днем в Москве с начала месяца

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

13 августа. Mossovetinfo.ru – Четверг, 13 августа, станет самым холодным днем в Москве с начала месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, в четверг температура воздуха в Москве не поднимется выше +17 градусов, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям сентября. Также в течение дня в Москве ожидаются дожди.

По прогнозам синоптиков, летнее тепло вернется в Москву в начале следующей недели. Когда температура воздуха в столице вырастет до +27..28°.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

12:01 Город (Москва и область) Строительные работы завершены в новом здании автовокзала «Щелковский»

11:09 В России Центробанк России выпустил собственное мобильное приложение

10:53 Общество 13 августа станет самым холодным днем в Москве с начала месяца

10:09 Происшествия Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении МЖД утром 13 августа

09:18 Город (Москва и область) Бесплатное питание на молочных кухнях ежемесячно получают более 300 тысяч москвичей

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru