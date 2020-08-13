13 августа. Mossovetinfo.ru – Четверг, 13 августа, станет самым холодным днем в Москве с начала месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По словам Тишковца, в четверг температура воздуха в Москве не поднимется выше +17 градусов, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям сентября. Также в течение дня в Москве ожидаются дожди.
По прогнозам синоптиков, летнее тепло вернется в Москву в начале следующей недели. Когда температура воздуха в столице вырастет до +27..28°.
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