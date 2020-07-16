16 июля. Mossovetinfo.ru – Четверг, 16 июля, может стать самых холодным днем месяца в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве не поднимется выше +18°, что на 7 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, ожидаются дожди.
Ранее сообщалось, что теплая погода вернется в Москву в 20-х числа июля.
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