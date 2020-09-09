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Общество     09.09.2020 09:09

18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

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Теги:  Мосгордума  депутаты  заявление  Шереметьев  уголовное дело  власть  оппозиция  эффективность  законность 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - 18 депутатов Мосгордумы от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» написали заявление в поддержку депутата Московской городской думы Олега Шереметьева от КПРФ, обвиняемого в мошенничестве,, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Все депутаты Мосгордумы, кроме единороссов и примкнувших к ним фракции «Моя Москва» расценивают уголовное дело в отношении О.Шереметьева «как политически мотивированное, возбужденное с целью помешать работе депутата, известного своими громкими оппозиционными выступлениями».

Все оппозиционные депутаты настаивают на том, что Олега Михайловича Шереметьева необходимо выпустить из-под домашнего ареста и дать ему полноценно заниматься депутатской деятельностью.

9 сентября в Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Шереметьева на избрание ему Пресненским судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Член Бюро МГК КПРФ М.И.Биджев, комментируя в своем Телеграм канале ситуацию с депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым отмечает, что «недосмотр столичной политической администрации за действиями подконтрольных ей 4-х руководителей ЕР в горотделении партии и столичном парламенте настроил против них всю оппозицию и грозит стать началом масштабного политического кризиса в столице в самом начале политсезона, перед запуском процесса рассмотрения бюджета города на следующий год и отчёта о его исполнении за истекший период».
По мнению М.Биджева, «это может вызвать и реанимацию необходимости пересмотра параметров распределения между партиями постов в городском парламенте, пересмотра оценки законности процедурно сомнительного избрания председателя Думы, реанимацию необходимости ликвидации незаконно созданной в городском парламенте фракции ЕР, необходимости сплошного скрупулезного независимого аудита законности всех схем расходования руководством парламента и его аппарата бюджетных средств, выделенных на функционирование столичного парламента, пересмотра отношения к незаконным заочным заседаниям в Мосгордуме и необходимости отмены наиболее одиозных городских законов, принятых незаконно и антиконститкционно для создания в апреле законодательной ширмы псевдоправомерности "электронного концлагеря" в мегаполисе...».

По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги, по версии следствия, Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.

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Теги: 
Мосгордума  депутаты  заявление  Шереметьев  уголовное дело  власть  оппозиция  эффективность  законность 

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