9 сентября. Mossovetinfo.ru - 18 депутатов Мосгордумы от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» написали заявление в поддержку депутата Московской городской думы Олега Шереметьева от КПРФ, обвиняемого в мошенничестве,, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.
Все депутаты Мосгордумы, кроме единороссов и примкнувших к ним фракции «Моя Москва» расценивают уголовное дело в отношении О.Шереметьева «как политически мотивированное, возбужденное с целью помешать работе депутата, известного своими громкими оппозиционными выступлениями».
Все оппозиционные депутаты настаивают на том, что Олега Михайловича Шереметьева необходимо выпустить из-под домашнего ареста и дать ему полноценно заниматься депутатской деятельностью.
9 сентября в Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Шереметьева на избрание ему Пресненским судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Член Бюро МГК КПРФ М.И.Биджев, комментируя в своем Телеграм канале ситуацию с депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым отмечает, что «недосмотр столичной политической администрации за действиями подконтрольных ей 4-х руководителей ЕР в горотделении партии и столичном парламенте настроил против них всю оппозицию и грозит стать началом масштабного политического кризиса в столице в самом начале политсезона, перед запуском процесса рассмотрения бюджета города на следующий год и отчёта о его исполнении за истекший период».
По мнению М.Биджева, «это может вызвать и реанимацию необходимости пересмотра параметров распределения между партиями постов в городском парламенте, пересмотра оценки законности процедурно сомнительного избрания председателя Думы, реанимацию необходимости ликвидации незаконно созданной в городском парламенте фракции ЕР, необходимости сплошного скрупулезного независимого аудита законности всех схем расходования руководством парламента и его аппарата бюджетных средств, выделенных на функционирование столичного парламента, пересмотра отношения к незаконным заочным заседаниям в Мосгордуме и необходимости отмены наиболее одиозных городских законов, принятых незаконно и антиконститкционно для создания в апреле законодательной ширмы псевдоправомерности "электронного концлагеря" в мегаполисе...».
По версии следствия
в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги, по версии следствия, Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.