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Общество     21.06.2022 11:01

27 июня «Единая Россия» выдвинет кандидатов в Советы депутатов МО Москвы

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Теги:  Москва  выборы  муниципальные  депутаты 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Единая Россия» 27 июня, на втором этапе XXVII Конференции московской городской организации рассмотрит вопросы о муниципальных выборах в Москве 11 сентября: о выдвижении кандидатов в Советы депутатов МО по итогам предварительного голосования, которое состоялось 23-29 мая; об участии городской партийной организации в избирательной кампании. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе МГО ЕР. Конференция пройдет в здании Московского Дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооружённых Сил.

Конференция городской организации партии «Справедливая Россия» назначена на 7 июля. Согласно предварительному плану московской организации партии «Новые люди», съезд регионального отделения по выдвижению кандидатов планировалось провести в июне.

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Теги: 
Москва  выборы  муниципальные  депутаты 

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