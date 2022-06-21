27 июня «Единая Россия» выдвинет кандидатов в Советы депутатов МО Москвы

21 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Единая Россия» 27 июня, на втором этапе XXVII Конференции московской городской организации рассмотрит вопросы о муниципальных выборах в Москве 11 сентября: о выдвижении кандидатов в Советы депутатов МО по итогам предварительного голосования, которое состоялось 23-29 мая; об участии городской партийной организации в избирательной кампании. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе МГО ЕР. Конференция пройдет в здании Московского Дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооружённых Сил.



Конференция городской организации партии «Справедливая Россия» назначена на 7 июля. Согласно предварительному плану московской организации партии «Новые люди», съезд регионального отделения по выдвижению кандидатов планировалось провести в июне.